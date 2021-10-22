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Son dakika... İstanbul'un barajlarında son durum! İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı

#Baraj#İstanbul#Baraj Doluluk
Son dakika... İstanbulun barajlarında son durum İSKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 0,85 düşerek yüzde 46,85 olarak ölçüldü. İstanbul'da 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkmıştı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sonbaharla birlikte başlayan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 46,85 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan düşüş yüzde 0,85 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 37,62, Terkos'ta yüzde 50,41, Sazlıdere'de yüzde 22,86, Alibey'de yüzde 16,88, Büyükçekmece'de yüzde 44,15, Ömerli'de yüzde 73,76, Darlık'ta yüzde 45,03, Elmalı'da yüzde 56,72, Kazandere'de yüzde 11,07 ve Pabuçdere'de yüzde 2,85 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 406,98 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021 yılında şu ana kadar alınan su miktarı ise 519,09 milyon metreküp oldu.

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İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,21 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 686,9 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 944 bin metreküp oldu.

Kentte ay bazında tüm zamanların en yüksek su tüketimi günlük ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su ile ağustos ayında gerçekleşti. Tüm zamanların günlük en yüksek su tüketimi ise 3 milyon 483 bin metreküple 5 Ağustos'ta oldu.

İstanbul'da 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkmıştı.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 22 Ekim tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 61,53, 2012'de yüzde 46,53, 2013'te yüzde 46,02, 2014'te yüzde 21,31, 2015'te yüzde 66,1, 2016'da yüzde 40,2, 2017'de yüzde 51,43, 2018'de yüzde 52,56, 2019'da yüzde 44,12, 2020'de ise yüzde 31,85 olarak gerçekleşmişti.

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