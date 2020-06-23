Son dakika... İstanbul'u sağanak vurdu! Minibüs üstünde mahsur kaldılar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu. Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmur taşkınlara neden oldu. İlçede bir su kanalının taşması sonucu birçok ev su altında kadı. Bir sokak üzerinde ise midibüsün içerisinde bulunanlar mahsur kaldı. Yolcular, sel sularının midibüsün yarısına kadar çıkması üzerine midibüsün üstünde bulunan pencereden yukarı çıktı.