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DHA - İHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'u sağanak vurdu! Minibüs üstünde mahsur kaldılar

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İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Buradaki sokakta minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular minibüsün üstüne çıktı.

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  • Esenyurtta minibüs üstünde mahsur kaldılar
  • Esenyurtta minibüs üstünde mahsur kaldılar
  • Esenyurtta minibüs üstünde mahsur kaldılar
  • Esenyurtta minibüs üstünde mahsur kaldılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da sağanak yağmur etkili oldu. Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmur taşkınlara neden oldu. İlçede bir su kanalının taşması sonucu birçok ev su altında kadı. Bir sokak üzerinde ise midibüsün içerisinde bulunanlar mahsur kaldı. Yolcular, sel sularının midibüsün yarısına kadar çıkması üzerine midibüsün üstünde bulunan pencereden yukarı çıktı. 

 

 

 

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