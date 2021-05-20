Son dakika... İstanbul'daki terör operasyonundan yeni detaylar! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü TKP/ML’ye yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait toplamda 8 hücre evine düzenlenen operasyonda; örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alınmıştır" denilmişti.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik İlçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi. Operasyonla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptıkları görüldü.

Bakanlığın açıklamasında "Operasyonda; 7 Adet AK 47 ( Kalaşnikof) Marka Otomatik Uzun Namlulu Silah,

18 Adet AK 47 Şarjörü

1 Belçika yapımı Keskin Nişancı Tüfeği,

1 adet Keskin Nişancı Kamuflajı,

(1) Adet El Telsizi* ele geçirilmiştir.

Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulmuştur.'' denildi.

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