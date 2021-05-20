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Haber Giriş: 20.05.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'daki terör operasyonundan yeni detaylar! Görüntüler ortaya çıktı

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İstanbul'da dün terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. 6 ilçede 8 hücre evine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların AK Parti Pendik İlçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi. İşte TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptığı görüntüler...

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü TKP/ML’ye yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait toplamda 8 hücre evine düzenlenen operasyonda; örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alınmıştır" denilmişti.

Son dakika... İstanbuldaki terör operasyonundan yeni detaylar Görüntüler ortaya çıktı

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik İlçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi. Operasyonla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptıkları görüldü.

Son dakika... İstanbuldaki terör operasyonundan yeni detaylar Görüntüler ortaya çıktı

 Bakanlığın açıklamasında "Operasyonda; 7 Adet AK 47 ( Kalaşnikof) Marka Otomatik Uzun Namlulu Silah,

18 Adet AK 47 Şarjörü

1 Belçika yapımı Keskin Nişancı Tüfeği,

1 adet Keskin Nişancı Kamuflajı,

(1) Adet El Telsizi* ele geçirilmiştir.

Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulmuştur.'' denildi.

İstanbulda 8 hücre evine operasyon İçişleri Bakanlığı: 7 kritik isim yakalandı
İstanbul'da 8 hücre evine operasyon! İçişleri Bakanlığı: 7 kritik isim yakalandı

 

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