Son dakika... İstanbul'daki terör operasyonundan yeni detaylar! Görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da dün terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. 6 ilçede 8 hücre evine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların AK Parti Pendik İlçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi. İşte TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptığı görüntüler...
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü TKP/ML’ye yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait toplamda 8 hücre evine düzenlenen operasyonda; örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alınmıştır" denilmişti.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Zanlıların AK Parti Pendik İlçe merkezini hedef almayı amaçladıkları öğrenildi. Operasyonla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde TKP/ML üyelerinin bombalı eylem için keşif yaptıkları görüldü.
Bakanlığın açıklamasında "Operasyonda; 7 Adet AK 47 ( Kalaşnikof) Marka Otomatik Uzun Namlulu Silah,
18 Adet AK 47 Şarjörü
1 Belçika yapımı Keskin Nişancı Tüfeği,
1 adet Keskin Nişancı Kamuflajı,
(1) Adet El Telsizi* ele geçirilmiştir.
Ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulmuştur.'' denildi.
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