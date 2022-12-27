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Son dakika... İstanbul'da zincirleme kaza! Takla atan araç yandı

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#İstanbul#Kaza#Köprü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 00:29

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan araçtakiler kendi imkanlarıyla araçtan indi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Takla atan bir otomobilde yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti.

Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

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Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor. 

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#İstanbul#Kaza#Köprü

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