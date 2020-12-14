Son dakika... İstanbul'da yoğun sis! Göz gözü görmedi, trafik yoğunluğu oluştu

Öğle saatlerinden itibaren Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt Bölgesi’nde sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle E-5 karayolunda da görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düşmesiyle yolda trafik oluşurken bölge drone ile havadan da görüntülendi.

Bu ilçelerdeki yüksek binaların zirveleri de tamamen sis ile kaplandı.