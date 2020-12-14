İHA - AA
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Son dakika... İstanbul'da yoğun sis! Göz gözü görmedi, trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'da Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt Bölgesi’nde hakim olan sis nedeniyle yolda görüş mesafesi düştü, yoğun trafik oluştu. Sisin etkili olduğu bölge havadan da görüntülendi.
Öğle saatlerinden itibaren Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt Bölgesi’nde sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle E-5 karayolunda da görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin düşmesiyle yolda trafik oluşurken bölge drone ile havadan da görüntülendi.
Bu ilçelerdeki yüksek binaların zirveleri de tamamen sis ile kaplandı.
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