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Son dakika... İstanbul'da yılbaşı öncesi terör operasyonu: 17 şüpheli yakalandı

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#Terör#Operasyon#Yılbaşı
Son dakika... İstanbulda yılbaşı öncesi terör operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 11:21

İstanbul’da, yılbaşı öncesi El Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 17 şüpheli yakalandı.

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İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütlerinin mensuplarına yönelik yaptıkları çalışmalarda; İstanbul’da yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu kişinin bu örgütlerin çatışma bölgeleriyle iletişim ve bağlantıları olduğunu belirledi. Çalışmaların ardından 7 ilçede şüphelilerin kaldığı 25 adres tespit edildi. TEM ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Terör#Operasyon#Yılbaşı

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