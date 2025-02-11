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Son dakika... İstanbul'da yarın okullar tatil

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#OKUL#Tatil
Son dakika... İstanbulda yarın okullar tatil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 18:19

İstanbul Valiliği, İstanbul'da yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

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İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" dedi.


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#Istanbul#OKUL#Tatil

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