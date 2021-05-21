Zeki GÜNAL - Esma MURAT - Buğra BENLİOĞLU \ İSTANBUL (DHA)
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Son dakika... İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı
İstanbul'da öğle saatlerinde yağmurla birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Saat 12:30 sıralarında yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerine doğru yağmur başladı. İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, kentte saat 12.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.
Saat 12:50 sıralarında yoğunluk yüzde 74'tü.
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