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Son dakika... İstanbul'da yağışla birlikte trafik yoğunluğu arttı, yüzde 80'i geçti

#İstanbul#Yol Durumu#Yağış

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisi ile toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 17:55 sıralarında yüzde 85'e çıktı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağışlı hava tahminlerinin ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Etkili olan yağış, hava trafiğini kent genelinde adeta durma noktasına getirdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85 OLDU

Etkili olan yağışla birlikte trafik yoğunluğu arttı. Mesai bitmeden erkenden eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu. Trafik yoğunluğunun saat 17.55 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında yüzde 85 olduğu görüldü.

Son dakika... İstanbulda yağışla birlikte trafik yoğunluğu arttı, yüzde 80i geçti

E-5 VE TEM'DE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Yoğunluğun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O-3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.

Son dakika... İstanbulda yağışla birlikte trafik yoğunluğu arttı, yüzde 80i geçti

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#İstanbul#Yol Durumu#Yağış

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