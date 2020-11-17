MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriSon dakika... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
GeriGündem Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 08:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
Abone Olgoogle-news

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından 46 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 46 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Silivri ilçesinde 46 adrese operasyon düzenleyen ekiplere polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle