Son dakika! İstanbul'da uçuşlara sis engeli

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İstanbul'da beklenen yoğun sis MADKOM(meteorolojik acil durum komitesi ) kararınca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi.

PEGASUS'TAN DA SEFER İPTALLERİ

Öte yandan Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da "İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimizde 2-3 Ocak 2023 tarihli uçuşlarımız için iptal ve gecikmeler yaşanabilmektedir." ifadelerine yer verilirken iptal edilen seferler duyuruldu.