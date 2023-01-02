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Son dakika! İstanbul'da uçuşlara sis engeli

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#İstanbul#Sis#Uçak Sefer İptalleri
Son dakika İstanbulda uçuşlara sis engeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 20:05

Son dakika haberine göre, İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi. Pegasus Hava Yolları da iptal edilen uçak seferlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

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İstanbul'da beklenen yoğun sis MADKOM(meteorolojik acil durum komitesi ) kararınca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 48 seferi iptal edildi. 

PEGASUS'TAN DA SEFER İPTALLERİ

Öte yandan Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da "İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimizde 2-3 Ocak 2023 tarihli uçuşlarımız için iptal ve gecikmeler yaşanabilmektedir." ifadelerine yer verilirken iptal edilen seferler duyuruldu.

 

 

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#İstanbul#Sis#Uçak Sefer İptalleri

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