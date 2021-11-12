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Son dakika... İstanbul'da Türk Konseyi Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Konseyi Zirvesi#Demokrasi Ve Özgürlükler Adası
Son dakika... İstanbulda Türk Konseyi Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne katılıyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Türk Konseyi'nin 8. zirvesi vesilesiyle medeniyetlerin beşiği İstanbul'da sizleri misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum.

Tarihi kararlara imza atacağımız zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu belge ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecektir, barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma arzumuzun tezahürü olacaktır. 

Dilde, fikirde, amelde birlikte anlayışıyla bu rakamı yüzde 10'lara taşımalıyız. Ticaret ve karşılıklı yatırımlarımızı sürekli arttırmalıyız. Ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin imzalanmasına özellikle önem veriyorum. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı, geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını bir an önce imzalamalıyız. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Konseyi Zirvesi#Demokrasi Ve Özgürlükler Adası

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