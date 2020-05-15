AA
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Son dakika... İstanbul'da trafikte dikkat çeken yoğunluk!
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Corona Virüsle mücadele sürecinde azalan trafiğin son günlerde artığı gözleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı.
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