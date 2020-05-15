MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İstanbul'da trafikte dikkat çeken yoğunluk!
GeriGündem Son dakika... İstanbul'da trafikte dikkat çeken yoğunluk!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 18:00,Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da trafikte dikkat çeken yoğunluk!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İstanbul'da trafikte dikkat çeken yoğunluk!
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Corona Virüsle mücadele sürecinde azalan trafiğin son günlerde artığı gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle