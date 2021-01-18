Son dakika... İstanbul'da trafik yoğun! AKOM'dan kar uyarısı geldi

İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güne hareketli başladı.

Hafta sonu etkili olan kar yağışı bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Yollarda buzlanmanın görüldüğü İstanbul'da trafik yoğunluğu 09.00 sularında yüzde 76'yı aştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de uyarı yapıldı. Uyarıda, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır.

İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. An itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor." denildi.