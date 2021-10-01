Son dakika... İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 74'ü gördü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Uzmanlar tek tek açıkladı Altında kritik tarih...Uzmanlar tek tek açıkladı! Altında kritik tarih...#Altın Fiyatları
Sheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne varSheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne var?#Sheriff Tiraspol
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Muş duyurdu İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilkBakan Muş duyurdu! İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilk#İhracat Rakamları
Bu fotoğraf gerçek Dünya, uyanan canavarı korkuyla izliyorBu fotoğraf gerçek! Dünya, uyanan canavarı korkuyla izliyor #Hawaii
Binlercesi ölü bulundu, uzmanlar bölgede Yeni bir salgın mıBinlercesi ölü bulundu, uzmanlar bölgede! Yeni bir salgın mı?#Kuş Gribi
Dev projede son rötuşlar Açılışa günler kaldıDev projede son rötuşlar! Açılışa günler kaldı#AKM
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Tepki çeken olayda yeni gelişme O kaymakam, öğretmenden özür dilediTepki çeken olayda yeni gelişme! O kaymakam, öğretmenden özür diledi#Artvin
Akın akın geldiler... Yüz güldürmeye devam ediyor 7 milyonu geçtiAkın akın geldiler... Yüz güldürmeye devam ediyor! 7 milyonu geçti#Antalya
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 74'ü gördü

#İstanbul#Trafik Yoğunluğu#Yol Durumu

Sabah saatlerinden itibaren sağanağın etkisini sürdürdüğü İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 16:30 itibariyle yüzde 74 olarak ölçüldü

Haberin Devamı

Kent genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları ile ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağış etkili olurken, D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor. D-100 Karayolunda Bahçelievler'den başlayan trafik Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

TEM Otoyolunda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

Kentin Anadolu Yakası'nda da TEM Otoyolunda Kavacık Ataşehir arasında, D-100 Karayolunda da Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor.

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

Son dakika... İstanbulda trafik kilit Yüzde 74ü gördü

İlgili Haberler:

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten cezaUzmanlar tek tek açıkladı! Altında kritik tarih...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Trafik Yoğunluğu#Yol Durumu