Gündem Haberleri

İstanbul'da tefecilik operasyonu! Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişi hakkında yakalama kararı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 10:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "tefecilik ve kara para" soruşturma kapsamında aralarında firari durumdaki Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

ARALARINDA FİRARİ DURUMDAKİ SEZGİN BARAN KORKMAZ DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

