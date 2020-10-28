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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da tatil trafiği başladı

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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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  • İstanbulda tatil trafiği başladı
  • İstanbulda tatil trafiği başladı
  • İstanbulda tatil trafiği başladı
  • İstanbulda tatil trafiği başladı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı. İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı.

Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.

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