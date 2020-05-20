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Ersan SAN / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 17:35,Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği

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Son dakika... İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği
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İstanbul'da yaklaşık 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 55 seviyelerine ulaştı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kulak verilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma olmuştu. Ancak bugün İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, kentte yoğunluk saat 17.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerinde ölçüldü. Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

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