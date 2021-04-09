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Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik kilit

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Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik kilit

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk saat 17.25 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kaldı. Akşam saatlerine doğru İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı.

Sürücüler yoğun trafikte zor anlar yaşadı. İBB'nin trafik haritası verilerine göre yoğunluk saat 17.25 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı. Bağcılar TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Son dakika... İstanbulda sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik kilit

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