Son dakika... İstanbul'dan dolu yağışı! Prof. Dr. Şen uyardı: Aracınızı güvenli bir yere koyun

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Sabah saatlerinde yapılan ilk uyarıda meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi istenmişti.

Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

ARNAVUTKÖY'DE PAZAR YERİNDE SEL

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Anadolu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji'den yapılan son uyarıda ''12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi.

PROF. ŞEN: ARACINIZI GÜVENLİ BİR YERE KOYUN

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞDI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

METRO İSTANBUL: KADIKÖY - MODA HATTINDA SEFERLER DURDU

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ''T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle seferlerimiz geçici bir süre için durdurulmuştur'' denildi.

BOĞAZ'IN ÜSTÜNDE KARA BULUTLAR

İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.

ANKARA İÇİN DE UYARI

Ankara'nın kuzey ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra kentin kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Sağanak etkisiyle oluşacak ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ayrıca başkent genelinde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli lodos ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

ANTALYA İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Antalya'da Kaş, Elmalı, Korkuteli ve Döşemealtı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74, yer yer 78-88 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kuvvetli fırtınanın saat 19.00 civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN İZMİR'İN DOĞUSU İÇİN RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

İzmir'in doğu ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.



Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in doğu ilçelerinden Kemalpaşa, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da güneybatıdan saatte 70 km kuvvetli lodos ve saatte 90 km hızla yer yer kısa süreli fırtına esmesi beklendiği ifade edildi.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.