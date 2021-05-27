Son dakika... İstanbul'da şiddetli gök gürültüsü! Evlerin camları titredi... Hava bir anda karardı
İstanbul'da hava bir anda karardı ve birçok ilçede şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı gök gürültüsüyle evlerinin camların titrediğini belirtti. Son dakika gelişmesine göre İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yağış başladı.
İstanbul'da aniden kararan havanın peşi sıra gök gürültüleri duyuldu. Bazıları öylesine şiddetliydi ki birçok kişi evlerinde camların titrediğini belirtti.
Sosyal medyada kullanıcılarının yaptıkları yorumlar şöyle:
- O nasıl gök gürültüsü ev sallandı resmen korktum #istanbul
- İstanbul semalarında camları titreten bir gök gürültüsü dolaşıyor
- Gök gürültüsü ile depremi ayırt edemedim az önce ama bana kalırsa deprem gibiydi
- Bu nasıl bir gök gürültüsü. Ev titredi.
- Böyle gök gürültüsü mü olur?! Deprem oldu sandım
- Deprem mi oldu bana mı öyle geldi. Gök gürültüsü ile birlikte bina sallandı
- Ev titredi ya ne biçim gök gürültüsü o
- O nasıl bir gök gürültüsü be camlar titredi
METEOROLOJİ'NİN RADARINDA İSTANBUL'UN GÖRÜNTÜSÜ
İstanbul üzerindeki hava kitlesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntülerine yansıdı...
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