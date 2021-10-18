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Son dakika: İstanbul'da sahte para operasyonu! 6 aylık takip sonrası harekete geçildi

#Sahte Para#Operasyon#İstanbul

İstanbul'da iki ayrı adrese sahte para operasyonu yapıldı. Operasyonda toplam 20 milyon TL'ye yakın döviz ve Türk lirası ele geçirilirken K.A. ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını anlatan CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday "Sahte paraların basımında kullanılan makineler de ele geçirildi. Burada bulunan 100 dolarlar eski para sayma makinelerinden de kusursuz bir şekilde geçti" dedi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim'de Fatih'te 2 ayrı adreste piyasaya sürülmek üzere sahte para olduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, Fatih'te bulunan 2 adresten birine operasyon düzenledi. İlk adrese yapılan operasyonda K.A. (40) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Adrese yapılan aramalarda, 201 bin lira ve 13 bin 500 dolar sahte para bulundu. Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında tespit edilen ikinci adrese 15 Ekim'de düzenlenen baskında adrese bulunan M.A.,(40) isimli kişi gözaltına alınırken, operasyon neticesinde adreste yapılan aramalarda; Kesilmiş ve tabaka halinde olmak üzere toplam 3 milyon 325 bin lira ve 715 bin dolar sahte para, 6 adet yazıcı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet giyotin, 1 adet laminatör ve sahte para üretimi ve alt yapısında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilen sahte paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Sergilendi.

Son dakika: İstanbulda sahte para operasyonu 6 aylık takip sonrası harekete geçildi



Operasyon kapsamında yakalanan ve "Parada Sahtecilik" suçundan 16 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden, K.A. isimli kişi hakkında adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılırken M.A. isimli kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday, sahte para operasyonunun detaylarını anlattı...

İstanbul'da ekipler 6 aydır bu kalpazanların peşindeydi. O kalpazanlar özellikle para sayma makinelerinin kullanılmadığı yerlerde yani taksilerde, bakkallarda, marketlerde kullanılmak üzere sahte para basıp kullanıma sürüyorlardı. Artan şikayetler üzere ekipler o kalpazanları yakalamak üzere çalışma başlatmıştı. Çalışma sonrası kalpazanların Esenyurt ve Fatih'teki adresleri belirlendi ve peş peşe 2 operasyon düzenlendi.

"ESKİ PARA SAYMA MAKİNELERİNDEN DE KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE GEÇTİ"

3 milyon 525 bin TL'lik 1 milyon 800 bin sahte dolar ele geçirildi. Sahte paraların basımında kullanılan makineler de ele geçirildi. Burada bulunan 100 dolarlar eski para sayma makinelerinden de kusursuz bir şekilde geçti. Sahte paralarda filigranlar da buradaki cihazlarda çıkarılıyordu.

Toplam 20 milyon liraya yakın döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

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