Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Endişelendiren görüntü Beyşehir Gölü kurudu, yüzlerce balık öldüEndişelendiren görüntü! Beyşehir Gölü kurudu, yüzlerce balık öldü#Konya
Samuel Etoo, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaySamuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına aday#Samuel Eto'o
Forbesa göre en fazla kazanan futbolcu Cristiano RonaldoForbes'a göre en fazla kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo#Cristiano Ronaldo
Bugüne kadar 210 kez operasyon düzenlenmişti Yine yakalandılarBugüne kadar 210 kez operasyon düzenlenmişti! Yine yakalandılar#Adana
TEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyorTEKNOFEST’te ikinci gün heyecanı…Yerli üretim araçlar da boy gösteriyor#TEKNOFEST 2021
Nicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştuNicole Richie doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu#Nicole Richie
Baht Oyununda Ada ve Boranın aşkı galip geldiBaht Oyunu'nda Ada ve Bora'nın aşkı galip geldi!#Baht Oyunu
Azerbaycan, Ermenistanın döşediği 16 binden fazla mayını imha ettiAzerbaycan, Ermenistan'ın döşediği 16 binden fazla mayını imha etti#Azerbaycan
Son dakika... Bitcoin 40 bin doların altını gördü Son dakika... Bitcoin 40 bin doların altını gördü#Bitcoin
Almanyada korkunç cinayet: Maske tartışması kanlı bittiAlmanya'da korkunç cinayet: Maske tartışması kanlı bitti! #Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İstanbul'da sahte koronavirüs ilaçları yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı

#Sahte İlaç#Sahte İlaç Operasyonu#Koronavirüs

İstanbul'da lüks rezidanslara yapılan baskında 950'si Kovid-19 tedavisinde kullanılan 445 bin 195 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday, sahte ilaç operasyonunun detaylarını aktardı. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ümraniye'de 3 adres ve 1 araçta yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 950'si Kovid-19 tedavisinde kullanılan 445 bin 195 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi.

Son dakika... İstanbulda sahte koronavirüs ilaçları yakalandı Piyasa değeri dudak uçuklattı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday, sahte ilaç operasyonun detaylarını anlattı...

Sahtekarlar artık her yolu deniyorlar. Salgınla mücadele sürerken bu sahtekarlar da boş durmadılar. Kiraladıkları lüks rezidanslarda sahte ilaçlar imal ettiler.

Son dakika... İstanbulda sahte koronavirüs ilaçları yakalandı Piyasa değeri dudak uçuklattı

Haberin Devamı

Şüphelilerin kullandığı adresler bir ecza deposu gibiydi. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar var, sıvı ilaçlar da var. Bu sahtekarlar sadece koronavirüs ilaçları değil, yağ yakma, kilo alma ilaçlarını da üretip spor salonlarına satıyorlardı. Yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Burada yaklaşık 500 bine yakın sahte ilaç var. İlaçların piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL...

İlgili Haberler:

Temelli'nin sözleri siyaseti karıştırdı!Lüks rezidanslara baskında çok görüntü! Piyasa değeri dudak uçuklattıTEKNOFEST’in yıldızı: Kızılelma
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte İlaç#Sahte İlaç Operasyonu#Koronavirüs