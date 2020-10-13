Buse PEHLİVAN / İSTANBUL (DHA)
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Son dakika... İstanbul'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyede
İstanbul'da sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından sahte içki imalatı yapılan yerlere ve şüphelilere yönelik operasyonlar başlatıldı. Bahçelievler'de 3 şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ifadeleri alındı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
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