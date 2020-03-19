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AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

Son dakika: İstanbul'da sahte içki kâbusu! Ölenlerin sayısı yükseldi

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Son dakika: İstanbul'da sahte içki kâbusu! Ölenlerin sayısı yükseldi
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İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, 60 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. Türkmenistanlıların "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendiği öğrenildi.

5'i Zeytinburnu'nda, 5'i Başakşehir'de, 2'si Güngören'de, 2'si Esenyurt'ta ve 1'i Fatih'te olmak üzere toplam 15 kişi yaşamını kaybederken, 60 hastanın ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Türkmenistanlıların hastalıklardan korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri öğrenildi. 

Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere herkesi sahte alkol tüketmemeleri konusunda uyardı.

 

Son dakika... İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi
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