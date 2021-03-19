Son dakika... İstanbul'da PKK/KCK operasyonu! HDP'nin 2 ilçe başkanı da gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında, Beşiktaş HDP Eş Başkanı R. B. ve Kağıthane HDP Eş Başkanları B. D. ve A. Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

ADANA'DA DA 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik özel harekat destekli operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt tarafından düzenlenen yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 8 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresleri tespit edilen 15 şüphelinin evlerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yaptı.

Koç başıyla kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, buralarda detaylı arama yaptı. Bu sırada bazı polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı.

Operasyonda yakalanan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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