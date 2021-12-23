Son dakika... İstanbul'da otogarda bomba ile yakalanan 3 sanıktan ikisi ilk duruşmada tahliye edildi

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen sanık Yaşar Samur'un ise 39 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, kuryelik yapan iki sanığın bomba değil silah taşıdıklarını düşündüklerini ve 100 dolar kazanmak için kuryelik yaptıklarını söyledikleri belirtiliyor.