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Son dakika... İstanbul'da otogarda bomba ile yakalanan 3 sanıktan ikisi ilk duruşmada tahliye edildi

#İstanbul#Patlayıcı#15 Temmuz Demokrasi Otogarı
Son dakika... İstanbulda otogarda bomba ile yakalanan 3 sanıktan ikisi ilk duruşmada tahliye edildi

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada tutuklu yargılanan sanıklardan Yaşar Samur'un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, diğer sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın yurtdışına çıkış şartıyla tahliyelerine karar verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kuryelik yaptığı iddia edilen sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın 8 yıla kadar, kuryelik yaptırdığı öne sürülen sanık Yaşar Samur'un ise 39 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, kuryelik yapan iki sanığın bomba değil silah taşıdıklarını düşündüklerini ve 100 dolar kazanmak için kuryelik yaptıklarını söyledikleri belirtiliyor.

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#İstanbul#Patlayıcı#15 Temmuz Demokrasi Otogarı

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