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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da operasyon, gözaltılar var! Polis hepsini ele geçirdi

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Son dakika... İstanbul'da operasyon, gözaltılar var! Polis hepsini ele geçirdi
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İstanbul'da 4 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 215 kilogram eroin, 6 kilo 500 gram kokain, çok sayıda uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan bitki parçaları ile geçirildi. Polis kamerasına da yansıyan operasyonlarla ilgili 5 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. 1 Kasım ile 6 Kasım arasında narkotik ekipleri Zeytinburnu, Bakırköy, Esenyurt, Pendik ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 215 kilo 680 gram eroin, 6 kilo 500 gram Kokain, 91 kilo 750 gram bonzai yapımında kullanılan bitki parçaları, 2 kilo 486 gram Bonzai, 3 kilo 800 gram toz esrar, 2 kilo 211 gram hint keneviri bitki parçaları,1.250 adet captagon hap, uyuşturucu etkisi yaratan 3 parça halinde 41 gram sihirli mantar, 5 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan aparat, 7 adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... İstanbulda operasyon, gözaltılar var Polis hepsini ele geçirdi

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