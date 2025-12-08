Son dakika... İstanbul'da narkotik operasyonu: 1 polis şehit oldu

Haberin Devamı

Bugün sabah 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenledi. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Açılan ateş sonucu Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak yaralandı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirildi.