Gündem Haberleri

Son dakika... İstanbul'da narkotik operasyonu: 1 polis şehit oldu

Son dakika... İstanbulda narkotik operasyonu: 1 polis şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 09:46

Son dakika... İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen narkotik operasyonunda polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru ağır yaralanan polis memur şehit oldu.

Bugün sabah 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenledi. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı. 

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Açılan ateş sonucu Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak yaralandı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirildi.

