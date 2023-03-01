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Son dakika... İstanbul'da MİT ve emniyetten ortak operasyon: DEAŞ'ın kilit ismi yakalandı

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#Operasyon#Emniyet#MİT
Son dakika... İstanbulda MİT ve emniyetten ortak operasyon: DEAŞın kilit ismi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 08:57

İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; DEAŞ terör örgütü içerisinde 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ile Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten ve örgütte üst düzey görevlerde bulunan Abu Huzeyfe kod adlı M.M.B.'nin İstanbul'da olduğunu belirledi. Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen polis, M.M.B.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı terörist M.M.B., adliyeye sevk edildi. M.M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Operasyon#Emniyet#MİT

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