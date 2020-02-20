İHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 08:57,
Son dakika... İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle aksama yaşanıyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır" denildi.
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