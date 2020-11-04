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İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:12 | Son Güncelleme:

Son dakika… İstanbul’da mesai saatleri ile ilgili kritik toplantı

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Son dakika… İstanbul’da mesai saatleri ile ilgili kritik toplantı
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İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak.

Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi.  İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi

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