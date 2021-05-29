Son dakika: İstanbul'da korkutan fabrika yangını

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ömerli Mahallesi Efekan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir kumaş fabrikasında çıktı. Fabrikanın birinci ve ikinci katında dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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