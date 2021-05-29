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DHA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 19:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'da korkutan fabrika yangını

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Son dakika: İstanbul'da korkutan fabrika yangını

İstanbul Arnavutköy'de bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ömerli Mahallesi Efekan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir kumaş fabrikasında çıktı. Fabrikanın birinci ve ikinci katında dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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