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Hürriyet
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Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.08.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar! Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol kapandı

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Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar! Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol kapandı
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İstanbul Eyüp Sultan'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son altında kurtuldu.

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  • Eyüpsultanda üst geçit çöktü
  • Eyüpsultanda üst geçit çöktü
  • Eyüpsultanda üst geçit çöktü
  • Eyüpsultanda üst geçit çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde üst geçit çöktü. Bu sırada yoldan geçen otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son anda kurutuldu. Çökme nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti yolu kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri çökmenin olduğu yolu şerit çekerek kapattı. Çökme nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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