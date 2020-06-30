Son dakika... İstanbul'da korku dolu anlar! Araç yandı cadde kapatıldı

Halıcıoğlu Karaağaç Caddesi'nde giden otomobilden halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü ve yanındaki yakınları otomobilden hızlıca indi. Yangına ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpüyle köpük sıkarak müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği çift yönlü kapatarak önlem aldı.

Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil tamamen hurdaya döndü. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yol daha sonra açılarak normale döndü.