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Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik kilit

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İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.25 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'e çıktı.

Yoğunluğun en çok olduğu yerlerden biri de Fatih - Aksaray'dı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesinde Fatih Aksaray'da trafik ve toplu taşımada yoğunluğu yaşandı.

Son dakika... İstanbulda kısıtlamaya saatler kala trafik kilit

Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Son dakika... İstanbulda kısıtlamaya saatler kala trafik kilit

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