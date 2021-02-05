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Haber Giriş: 05.02.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik kilit

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Son dakika... İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik kilit
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Haftasonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu var. Saat 16.15 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 72 olduğu görüldü.

Bu akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama pazartesi sabahı 05:00'e kadar sürecek.

Son dakika... İstanbulda kısıtlamaya saatler kala trafik kilit

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