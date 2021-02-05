Son dakika... İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik kilit

İstanbul'da akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu var. Saat 16.15 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 72 olduğu görüldü.

Bu akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama pazartesi sabahı 05:00'e kadar sürecek.



