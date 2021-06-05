Son dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmayan ilk cumartesi günü: Yoğunluk oluştu

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar kahvaltı salonlarına, meydanlara ve sahillere akın ettiler.

İstanbul, kısıtlama olmayan ilk cumartesi gününe sakin başladı. Öğle saatlerine doğru dışarıya çıkmaya başlayan vatandaşlar, kentin sahil kesimlerinde, cadde ve meydanlarda kalabalık oluşturdu.

Bazı vatandaşlar parklarda aileleriyle vakit geçirirken bazıları da sahilde yürüyüş yaptı, balık tuttu. Sahildeki kahvaltı mekanlarının da kalabalık olduğu görüldü.

Bakırköy ve Zeytinburnu'nda sahil ve parklarda da yoğunluk gözlendi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bazı vatandaşlar, banklarda ve ağaç gölgesinde dinlenirken, Avcılar Marmara Caddesi'nde de çocuklarıyla beraber yürüyüş yapan vatandaşların hareketliliği yaşandı.

SAHİL KESİMLERİNDE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimlerindeki kalabalık trafiğin aksamasına neden oldu.

Kentte öğle saatlerinden itibaren TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve bağlantı noktalarında trafikte yoğunluk oluştu.

D-100 Karayolu Beylikdüzü Haramidere mevkisi Avcılar istikametinde yan yolda trafik arttı. Küçükçekmece Avcılar yönü ile Bahçelievler'den Zincirlikuyu'ya kadar olan kesimde de trafik yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolunda da Bağcılar'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

D-100 Karayolu Göztepe, Üsküdar ve Bostancı, Pendik ve Kartal sahil yolu, 15 Temmuz Şehitler köprüsü yönü, Beylerbeyi 15 Temmuz Şehitler Köprü bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 13.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA TRAFİKTE YOĞUNLUK

Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu oldu.

Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takviminde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayı boyunca uygulanmayacak. Vaka sayıları da göz önünde bulundurularak normalleşme takvimi yeniden belirlenecek.

Cumartesi saat 22.00'den itibaren pazartesi 05.00'e kadar ise sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha devam edecek.

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