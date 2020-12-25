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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da kısıtlama öncesi yine aynı görüntü! Adım adım ilerliyor

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İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 itibariyle yoğunluk yüzde 65'e çıktı.

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  • İstanbulda kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu
  • İstanbulda kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu
  • İstanbulda kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu
  • İstanbulda kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu
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Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.

İstanbul'un bir çok noktasında olduğu gibi, Kadıköy D-100 Karayolu'nda da her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafikte araçların dur - kalk şekilde ilerlediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 itibariyle yoğunluk yüzde 65'e çıktı.

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