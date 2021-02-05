Son dakika... İstanbul'da kısıtlama öncesi şaşkına çeviren iki görüntü

İstanbul'da akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16:50 itibariyle yoğunluğun yüzde 76 olduğu görüldü.

Bu akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama pazartesi sabahı 05:00'e kadar sürecek.

KISITLAMA ÖNCESİ MODA SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti. İstanbulluların kimisi çimlerde piknik yaptı kimileri ise sahilde yürüdü.