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Haber Giriş: 05.02.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da kısıtlama öncesi şaşkına çeviren iki görüntü

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Haftasonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Öte yandan, kısıtlama öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti. İstanbulluların kimisi çimlerde piknik yaptı kimileri ise sahilde yürüdü.

İstanbul'da akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16:50 itibariyle yoğunluğun yüzde 76 olduğu görüldü.

Son dakika... İstanbulda kısıtlama öncesi şaşkına çeviren iki görüntü

Bu akşam saat 21.00'de başlayacak kısıtlama pazartesi sabahı 05:00'e kadar sürecek.

Son dakika... İstanbulda kısıtlama öncesi şaşkına çeviren iki görüntü

KISITLAMA ÖNCESİ MODA SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Kadıköy Moda Sahili'ne akın etti. İstanbulluların kimisi çimlerde piknik yaptı kimileri ise sahilde yürüdü.

 

 

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