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Son dakika: İstanbul'da kar yağışı! Beyaza büründü...

#Hava Durumu#Kar#İstanbul

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Türkiye'nin çeşitli illerinde görülen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul’da birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Çamlıca tepesine yağan kar sonrası havanın aydınlanmasıyla birlikte Çamlıca Cami ve Türk bayrağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi havadan görüntülendi. Başakşehir'de de yağış etkili oldu. Trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

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İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşan Çamlıca Tepesi drone ile havadan görüntülendi. Büyük Türk bayrağı ile masalsı görüntüler oluşturan Çamlıca Camii’nin görüntüsü mest etti.

“İSTANBUL’A KARŞI KAR ÇOK GÜZEL OLDU”

Çamlıca Tepesini gezmeye gelen vatandaşlardan , “Mevsimin ilk karı İstanbul’a yağdı. Güzel görüntüler oluştu. Bizde arkadaşlarla Çamlıca Tepesi’ne hem kahvaltı yapmaya hem de bu manzarayı izlemeye geldik. İstanbul’un manzarasına karşı kar çok güzel oldu. Gerçekten hayranlık oluşturan bir görüntü var” diye konuştu.

Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...

ARNAVUTKÖY BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Arnavutköy'de de binaların çatıları, parklar ve tarlalar karla kaplandı. Güne karla başlayan çocuklar kar topu oynadı.

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Karla oynayan çocuklardan biri," Az yağdı çok oynayamadık. Okul çıkışında oynayacağız. Hasret kaldık kara" diye konuştu. Kar küreme araçları da yol kenarlarında hazır bekledi.

Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...

Başakşehir'de de yağış etkili oldu. Trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşıyor.
Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...
SULTANGAZİ'DE LAPA LAPA KAR YAĞDI

Sultangazi lapa lapa karın etkisiyle beyaza büründü. Günlerdir kar yağışını bekleyen öğrenciler ise büyük sevinç yaşadı. Teneffüs zilinin çalmasıyla bahçeye koşan öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında oynadı.

Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...

Pendik’te de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatılarını ve yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgeler havadan drone ile görüntülendi.

Ayfer Keçeciler,” İstanbul’a kar yağması çok güzel bir şey en azından temiz hava olması çevremizin daha temiz gözükmesi ve doğaya güzel bir görünüm ve güzel bir görüntü olması birde Aydos ormanlarına kar çok güzel yakışıyor. Karı gördüğümüzde çok mutlu ve sevinçli oluyoruz çok mutlu oldum. Ben karı çok seviyorum kendi adıma çok mutlu oldum” dedi.
Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...

GİRESUN'DA KÖY OKULLARI İLE TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ

Giresun'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün için tatil edildi.

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Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...

Öte yandan kentte kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler, yoğun çalışma yürütüyor.

DOĞU ANADOLU BUZ KESTİ

Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşırı soğuk hava etkisini gösterdi. Bölgede buz sarkıtları uzadı, birçok akarsu ve göllerin yüzeyi buzla kaplanmaya başladı.

Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

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KARLIOVA’DA KAR YAĞIŞI DURDU! HAVA SICAKLIĞI EKSİ 20'E DÜŞTÜ

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yerini kuru soğuklara bıraktı, ilçede hava sıcaklığı eksi 20’lere kadar düştü.

Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...


METEOROLOJİ'DEN İL İL UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Son dakika: İstanbulda kar yağışı Beyaza büründü...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 0
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İzmir: Az bulutlu 10
Adana: Parçalı ve az bulutlu 12
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13
Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 4
Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 5
Erzurum: Çok bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 5

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