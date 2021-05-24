Son dakika: İstanbul'da kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Küçükçekmece Halkalı Bezirganbahçe'de bulunan bir sitede kavga ihbarı alan polis olay yerine gittiğinde Medine Çakatay, polislere komşusu Sevilay Palabıyık'a ulaşamadığını ifade etti.

'KAFASINI DİNLEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTI' DEDİ



Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a polisler, annesini sordu. Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, “Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe Sayın, kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti.









ANNEMİ ÖLDÜRDÜM BANYODA



Tuğçe Sayın, “Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda" dedi. Olay yerine giren polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere, 'annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde" dedi. İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir kovaya koyulduğunu gördü.

GÖZALTINA ALINDI



Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar acil tıp teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilen Tuğçe Sayın, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sayın'ın şizofren tanısı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Sayın'ın annesine evin kendi üzerine yapmasını istediği bu nedenle de tartıştıkları kaydedildi

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