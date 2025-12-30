Son dakika...İstanbul'da iki tankerden acil durum çağrısı yapıldı! Ekipler sevk edildi

×
Gündem Haberleri

İstanbul'da iki tankerden acil durum çağrısı yapıldı! Ekipler sevk edildi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 12:18

İstanbul'da Küçükçekmece açıklarında Azerbaycan ve Türk bandralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden 2 tankerin kurtarılması için çalışma yapılıyor. "Kalbajar" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "Alatepe" isimli 115 metre boyundaki tanker, Küçükçekmece Demir Sahası'nda henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı can kurtarma ekibi ve Kurtarma-9 römorkörü olay yerine sevk edildi. Tankerlerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" denildi.

