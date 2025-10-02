Son dakika... İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD merkez üssünü ve büyüklüğünü duyurdu

Son dakika... İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD merkez üssünü ve büyüklüğünü duyurduGüncelleme Tarihi:
Son dakika... İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD merkez üssünü ve büyüklüğünü duyurduGüncelleme Tarihi:
AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğli ilçesinin 18,24 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.55’te oldu. Yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ’ın yanı sıra başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, dışarı çıktı.
CNN Türk'e konuşan İstanbul Valisi Gül deprem sırasında 17 kişinin panik nedeni ile yaralandığını açıkladı ve '1.5 saattir tespit edilen bir yıkım olayıyla karşılaşmadık" dedi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen depreme okulda yakalanan öğrenciler, okul bahçelerine çıkarıldı. Silivri, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kartal'da öğretmenlerinin gözetiminde tahliye edilen öğrencileri veliler okul kapısında bekledi.
Marmaraereğlisi merkezli deprem, Tekirdağ genelinde hissedildi. Depremin ardından bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı, özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi.
Dışarıda bir meydanda oturan vatandaşlardan kimisi depremi hissetmediğini ifade ederken kimisi de o an evde olduğunu ve çok korktuğunu ifade ederek dışarı çıktıklarını belirttiler.
AFAD ve polis ekipleri ise sahada hazır bekleyerek muhtemel olumsuzluklara karşı önlem aldı. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olumsuz bir ihbar ulaşmadı.
Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da ana arterler, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İstanbul'da da hissedilen depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı.
Trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken Avrasya Tüneli'nde ulaşımın aksamadığı görüldü.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor.
Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.
Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda Haramidere'de TEM Otoyolu'na katılım noktasında trafik yoğunluğu gözleniyor.
Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67'ye kadar çıktı.
Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, depremin kentte de hissedildiği kaydedildi.
Deprem sonrası intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Saha taramaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
AFAD'a göre Marmara Denizi'nde saat 14.58'de de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Bu depremin derinliği ise 6.73 km olarak kaydedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
Tekirdağ, Marmaraereğlisi’nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
AFAD'dan deprem sonrası şu açıklama geldi:
Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
İstanbul Valisi Gül, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır." açıklamasında bulundu.
23 Nisan 2025 – Marmara Denizi açıklarında
Büyüklük: 6.1
Derinlik: ~13 km
Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa
Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 359 kişi yaralandı; 400’ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Binlerce kişi geçici olarak barınma merkezlerine yerleştirildi, bazı yapılar hasar gördü. İstanbul’da okullar kapatıldı, halk panik yaşadı
23 Kasım 2022 – Düzce Bölgesinde (İstanbul’a ~172 km doğu)
Büyüklük: 5.9
Derinlik: –
Etkilenen yerler: İstanbul’dan uzakta, Düzce merkezli
Hasar/İzlenim: 2 dolaylı ölü, 93 yaralı; binlerce bina hasar gördü. İstanbul’da hissedildi, ama büyük yıkım yaşanmadı
11 Ocak 2020 – Silivri civarı (İstanbul’a ~61 km batı)
Büyüklük: 4.7 (Mw)
Derinlik: 7 km
Etkilenen yerler: Silivri civarı; İstanbul merkezde hafif hissedildi
Hasar/İzlenim: Ciddi bir hasır raporu olmadı ama panik yaşandı
26 Eylül 2019 – Silivri/ Marmara Ereğlisi açıkları (İstanbul’a ~68 km batı)
Büyüklük: 5.7 (bazı kaynaklar 5.8)
Derinlik: 7 km
Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya
Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi sonucu öldü, 43 kişi yaralandı; 473 bina hasar gördü, Avcılar’da bir caminin minaresi çöktü
