Son dakika Kütahya'da deprem! İstanbul'da da hissedildi.. Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından ilk açıklama

Son dakika Kütahya'da deprem! İstanbul'da da hissedildi.. Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından ilk açıklamaGüncelleme Tarihi:
İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kütahya Simav olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.59'da gerçekleşen depremin derinliği ise 8.46 km olarak ölçüldü.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, İzmir; Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerinde de hissedildi. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fayın KB-GD uzanımlı ve baskın eğim atımlı normal fay niteliğinde olduğunu söyledi. Depremin odak mekanizma çözümünün 10 Ağustos 2025'te meydana gelen Sındırgı depremi ile aynı özellikler sunduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Fakat depremlerin yerleri ve sismik kaynakları farklı. 10 Ağustos Sındırgı depremi, Simav Fay Zonu'nun en batı ucunda meydana gelmişti. Bugünkü deprem ise Sındırgı depreminin 80 kilometre doğusundaki Yemişli (Simav) taraflarında oldu. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5.7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.
Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:
"Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir. Bu depremlerin Simav Fayı'nın tavan bloğundaki küçük ölçekli sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu kabul edilebilir. Bu kapsamda, artçı depremlerin belirli bir süre daha deprem fırtınası şeklinde devam edeceği öngörülebilir. Kütahya'nın Simav ilçesi ve Naşa civarı, Batı Anadolu'nun aktif fay hatlarından biri üzerinde yer alıyor. Bölge, özellikle Simav Fayı ve Naşa Fayı olarak bilinen ve geçmişte yıkıcı depremlere neden olan diri fayların etkisi altında deforme olmaya devam ediyor. Bu nedenle hem sismik kaynakların niteliğinin daha iyi anlaşılması ve hem de risk azaltma çalışmalarına öncelik verilmesi konusunda gerekli adımların acilen atılması gerekmektedir."
Saat 12,59’da merkez üssü Kütayha’nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul’da da hissedilen deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı. Uyarının ardından yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika boyunca durdu. İki uçak pisti pas geçerken yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının anlaşılması üzerine uçuşlar yeniden başladı.
Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünden depremde Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştu, sıvaları döküldü.
Binadan bazı küçük parçalar düşerken, ilçede kısa süreli panik yaşandı.
Prof. Dr. Süha Özden, Kütahya'daki 5.4'lük depremi CNN TÜRK'te değerlendirdi. Özden, şunları söyledi:
O bölgede böyle bir depremin olması bölgede stres birikimi olduğunu gösteriyor. Başka bir yerde bir deprem olsaydı bu kadar artçı görmezdik. Ama bu fay da görüyoruz. Yine olacak. Bugünkü deprem ana fay üzerinde değil. Bundan sonrası için daha büyük olacağını düşünmüyorum. Belki bir iki tane daha 5'lik deprem görebiliriz. Artçılar devam eder. Bloklar aşağıya doğru kayıyorlar. Her kayma bir artçı deprem. Aksi takdirde sonlanması gerekirdi. Bu deprem Simav fayının tavan bloğunda meydana geldi. Bu tür düşen blok içinden yayılan deprem dalgaları zemini kötü bulduklarında depremi hissettirirler. Bu yüzden bu kadar hissediliyor.
İSTANBUL DEPREMİNİN HABERCİSİ Mİ?
Bu depremle İstanbul'da olabilecek olan deprem ilişkili değil. Aslında bakarsanız İstanbul'un 3'te 2'sinin zemini iyi, 3'te 1'lik kesiminin zemini kötü. Özellikle sahile yakın olanlar. Buradaki yapılaşmanın mutlaka çözülmesi lazım. Metrekareye düşen insan ve bina sayısını düşününce olası depremde kayıp büyük olur.
Marmara Denizi'nin içini ifade etmek çok da kolay değil. Eski depremlere göre bakınca İstanbul'daki hasarın çok büyük olduğu yönünde. Kesin ifadeleri doğru bulmuyorum. Yapılmış güzel çalışmalar da var. Hepsi birleştirildiğinde burada 7 ya da 7'ye yakın depremin olma olasılığı yüksek görülüyor. Hangi segmentte olur bunu söylemek zor. Zemin koşulları, fay karakteristiği, derinliği önemli. 99'da Kocaeli'de ovalık kesimde büyük hasar varken eski yerleşim yerlerinde hiçbir şey yoktu mesela. Birçok faktör devreye giriyor burada. 2023'teki depremlerde Antakya yerle bir oldu ama merkez üssü Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ın da yarısı yıkıldı yarısı ayakta.
Kütahya'da saat 12:59 gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kaydedilen en büyük artçı 4.0 oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya'daki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirten Kurum, şu ifadelere yer verdi:
Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.
Kütahya Simav’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri takip ediyoruz. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte
İl Müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlar neticesinde hasar tespit incelemelerini yapacak.
Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.
AFAD, saat 13.34'te Kütahya Simav'da 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.33 km olarak kaydedildi.
AFAD, Kütahya'daki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada bölgede bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi.
AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verdi.
Saat 12.59'daki depremin ardından Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 13:12'de 4.0'lık deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise 10.59 km olarak kaydedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
DHA Bursa Muhabiri Esra Türker, deprem sonrası bölgeden bilgiler verdi. Türker, konuşmasında “Haber merkezindeydik. İnsanlar hayat akışına olağan şekilde devam ediyorlar. Yüksek katlı binalarda çok şiddetli hissedildi. Biz de çok şiddetli şekilde hissettik. Bazı vatandaşlar binalarından dışarı çıktı. Sokakta yürüyen insanlar anlamadığı için normal şekilde devam etti. Bursa’da şu anda panik görüntüsü yok. Anlık bir paniğe yol açtı” dedi.
Deprem Uzmanı Süleyman Pampal, Kütahya'daki depremi değerlendirdi. Pampal, "Batı Anadolu’dan İç Anadolu’ya devam eden fay zonunun kırılmasıyla oluyor. 2011’de Simav depremi var ve 6.1’lik Sındırgı depremi var. Bölge çok kırılgan. 5-6 deprem üreten bir zondur bu zon. Kuzey Anadolu fayı çok önemli bir faydır. Ama Batı Anadolu’daki faylar genelde 5-6 nadiren 7’lik deprem olur. 7’nin üzerini üretmesi bizim ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğurur." dedi.
"BÜYÜK DEPREM İHTİMALİ AZ"
Pampal, değerlendirmesinin devamında "Bu bölgenin fayları epey enerji boşalttı. Benim ilgi alanım olduğu için bölgeyi dolaşıyorum. Türkiye’nin tamamı yüksek deprem tehlikesi altında. Deprem yükümlülükleri noktasında dayanıklı yapılarla yapılaşma sağlanmalı. Ben Yalova’dayım. Araçta olduğum için depremi hissetmedim. Depremler olmaya devam edecek. Uzun günler haftalar boyunca deprem olmaya devam edecek. Çok büyük bir deprem olma ihtimali az. 4-6 arası depremler olması daha muhtemel. 6-7 arası deprem olma ihtimalini az olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.
Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası yaptığı açıklamada "Saat 12.59’da deprem meydana geldi. Aradan 15 dakika geçti. Deprem sonrası araştırmaya başladık. Bize ulaşan olumsuz bir bilgi yok. Daha önce Simav Yeşilli köyümüzde daha önce bir deprem meydana geldi. Ondan küçük 700 artçı meydana geldi. Simav'da ekibimizi bulunduruyoruz. Orada AFAD'ın tedbiri var. Köylerimizin tümünü taramamız gerekiyor. 5.4 köylerimiz için büyük bir deprem sayılır. " dedi.