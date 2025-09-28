Son dakika Kütahya'da deprem! İstanbul'da da hissedildi.. Kütahya Simav'daki 5.4'lük depremin ardından ilk açıklama

İSTANBUL İÇİN 7'LİK DEPREM TAHMİNİ

Prof. Dr. Süha Özden, Kütahya'daki 5.4'lük depremi CNN TÜRK'te değerlendirdi. Özden, şunları söyledi:

O bölgede böyle bir depremin olması bölgede stres birikimi olduğunu gösteriyor. Başka bir yerde bir deprem olsaydı bu kadar artçı görmezdik. Ama bu fay da görüyoruz. Yine olacak. Bugünkü deprem ana fay üzerinde değil. Bundan sonrası için daha büyük olacağını düşünmüyorum. Belki bir iki tane daha 5'lik deprem görebiliriz. Artçılar devam eder. Bloklar aşağıya doğru kayıyorlar. Her kayma bir artçı deprem. Aksi takdirde sonlanması gerekirdi. Bu deprem Simav fayının tavan bloğunda meydana geldi. Bu tür düşen blok içinden yayılan deprem dalgaları zemini kötü bulduklarında depremi hissettirirler. Bu yüzden bu kadar hissediliyor.





İSTANBUL DEPREMİNİN HABERCİSİ Mİ?

Bu depremle İstanbul'da olabilecek olan deprem ilişkili değil. Aslında bakarsanız İstanbul'un 3'te 2'sinin zemini iyi, 3'te 1'lik kesiminin zemini kötü. Özellikle sahile yakın olanlar. Buradaki yapılaşmanın mutlaka çözülmesi lazım. Metrekareye düşen insan ve bina sayısını düşününce olası depremde kayıp büyük olur.

Marmara Denizi'nin içini ifade etmek çok da kolay değil. Eski depremlere göre bakınca İstanbul'daki hasarın çok büyük olduğu yönünde. Kesin ifadeleri doğru bulmuyorum. Yapılmış güzel çalışmalar da var. Hepsi birleştirildiğinde burada 7 ya da 7'ye yakın depremin olma olasılığı yüksek görülüyor. Hangi segmentte olur bunu söylemek zor. Zemin koşulları, fay karakteristiği, derinliği önemli. 99'da Kocaeli'de ovalık kesimde büyük hasar varken eski yerleşim yerlerinde hiçbir şey yoktu mesela. Birçok faktör devreye giriyor burada. 2023'teki depremlerde Antakya yerle bir oldu ama merkez üssü Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ın da yarısı yıkıldı yarısı ayakta.