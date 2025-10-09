×
Gündem Haberleri

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem!

Güncelleme Tarihi:

Son dakika: Marmara Denizinde 3.6 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 13:43

AFAD, Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.33'te gerçekleşen depremin derinliği 9.9 km olarak kaydedildi.

Son dakika: Marmara Denizinde 3.6 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA SİMAV'DA DEPREMLER

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.29'da gerçekleşen depremin derinliği 9.18 km olarak kaydedildi.

GECE DE BİR DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Kütahya Simav'da saat 02.54'te de 4.9'luk bir deprem meydana gelmiş ve bu depremin derinliği de 12.1 km olarak kaydedilmişti.

