Son dakika... İstanbul'da hissedilen deprem | Balıkesir'de 6.1'lik depremin ardından deprem fırtınası

Marmara'da peş peşe depremler meydana geldi. Saat 19.53'te Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik deprem meydana geldi. Bu depremin ardından en büyüğü 4.6 olan artçı depremler gerçekleşti. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremle ilgili bilgiler verdi. 4 kişinin yaralandığını söyleyen Memişoğlu, "Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
Depremin 6.1 şiddetinde olduğunu açıklamıştık. Tüm valilerimizle iletişim halindeyiz. Jandarma ve Afat ekiplerimiz olay yerinde arama tarama yapıyor. Sındırgı merkezde bir bina yıkıldı. İki vatandaşa ulaşmak için çalışma yapıyoruz. Köylerimizde jandarma ve afat yoğun bir tarama yapıyor. 20 ihbar var, araştırıyoruz. 3 yaralı olduğu bilgisi var. 1 saat içinde helikopterle sındırgı da olacağız.
Balıkesir Sındırgı'da saat 20.40'ta 3.6 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.95 km olarak kaydedildi.
Balıkesir Sındırgı'da saat 20.25'te 3.5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.01 km olarak kaydedildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrası haberleşmede kesinti olmadığını açıkladı. Uraloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir.
Vatandaşlarımızın haberleşmede
Whatsapp,
Telegram,
Bip
vb. uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz.
Rabbim muhafaza etsin.
Tekrar geçmiş olsun.
AFAD, Balıkesir'deki depremlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda kentte 7 artçı depremin meydana geldiği açıklandı.
AFAD'ın bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:
10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir.
Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir.
An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir.
Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Gelişmeler takip edilmektedir.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu X hesabından şu açıklamada bulundu:
Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci takip ediyoruz.
CNN TÜRK'e konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, 10'un üzerinde binanın yıkıldığını bir binada 6 kişinin yaşadığını ve 4'ünün çıkarıldığını açıkladı. Başkan Sak, şu bilgileri paylaştı:
Zaten birkaç gündür depremler olmaktaydı. Bu kez güçlü sallandık. Afet bölgesinde birkaç bina yıkıldı. 10'un üzerinde binamızda yıkılma var. Şuan net bir sayı yok. İlçe merkezindeki binamızda 6 kişinin yaşadığı bina çöktü. 4 kişiyi çıkardık, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Çevre köylerde de yıkılan binalar mevcut. Keşif yapmaya çalışıyoruz.
Balıkesir Sındırgı'da Saat 20.32'de bir deprem daha meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki bu depremin derinliği 11.63 km olarak kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran deprem sonrası şu açıklamada bulundu:
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir.
Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız.
Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.
CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Umudumuz beklentimiz can kaybı olmadan bunu atlatabilmek. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda gelen bilgiler dahilinde merkezde bir iki bina ve diğer mahallelerde olduğu söyleniyor. O tarafa doğru gidiyoruz" dedi.
Balıkesir'de 19.53'te gerçekleşen 6.1'lik depremin ardından kısa bir süre sonra Sındırgı'da 4.6'lık bir deprem daha meydana geldi. Saat 20.01'de gerçekleşen depremin derinliği 6.78 km olarak kaydedildi. Saat 20.04'te 4.1, saat 20.06'te ise 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremde bir binanın yıkıldığı öğrenildi. Binanın metruk bir bina mı yoksa kullanılan bir bina mı olduğu henüz öğrenilemedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama yaptı. Herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirten Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
AFAD'ın verilerine göre; saat 19:53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı yerin 11 km altında meydana gelirken, Marmara Bölgesi'nde birçok şehirde hissedildi. Bu depremin ardından kentte 4.6, 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde depremler de meydana geldi.
Büyüklük:6.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:19:53:47 TSİ
Enlem:39.24611 N
Boylam:28.06972 E
Derinlik:11 km
