Son dakika... İstanbul'da hissedilen deprem | Balıkesir'de 6.1'lik depremin ardından deprem fırtınası

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran deprem sonrası şu açıklamada bulundu:



Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir.



Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız.



Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.