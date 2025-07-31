Son dakika! AFAD açıkladı: Silivri’de 3.5 büyüklüğünde deprem

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İstanbul’un Silivri açıklarında, Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre sarsıntı, saat 13.36’da yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Merkez üssü Silivri’ye yaklaşık 25 kilometre mesafede olan deprem, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

'ORTA MARMARA FAYI SÜRÜKLENİYOR, STRES AKTARIMI VAR'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş 3.5'lik deprem sonrası CNN TÜRK'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Bektaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Orta Marmara fayı sürükleniyor. Sürüklenme dediğimiz küçük depremler oluşturmasıdır. Büyük depremleri tabi ki tetikleyebilir. Bu bölgede Japonlar Almanlar detaylı şekilde çalıştılar. Aynı yerde aynı büyüklükte küçük deprem tekrarlanıyorsa bu fayın sürüklendiğini gösteriyor. 3.5 büyüklüğünde depreminde fayın enerjisini tamamen tükettiğini söylemiyoruz. Orta Marmara’da 3 ile 5 büyüklüğündeki depremlerde doğuya doğru stres aktarımı var.

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5’ten büyük depremler ve 2025’teki 6.2’lik depremin genel gösterdiği doğuya doğru stres yapıyor. Avcılar ve Adalar segmentini risk altına sokuyor. Tarihsel depremler aynı yerde aynı büyüklükte tekrarlanacak diye bir şey yok. Böyle olsaydı deprem jeolojisi karmaşık olmazdı. Kumburgaz’da 7'den büyük deprem bekliyoruz denildi. Biz de bu fay biriktiremez o gücü yok dedik. 7’den küçük 6.2’lik beklediğimiz deprem oldu.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK"

Adalar fayını ve Avcılar segmentini etkiliyor. En son yapılan 2016’daki çalışmalar yeniden gözden geçirilmiş Çınarcık depreminin Adalar depremi olduğu sonucuna varılmış. Büyük depremin belirtisi sadece tarihsel depremler. Tarihsel depremler yeniden aynı yerde tekrarlanacak diye bir şey yok. Faylar zaman içinde davranışlarını değiştiriyorlar. Orta Marmara fayı tam kilitli olmadığı için 7 veya 7’den büyük deprem gerçekleştiremez. Doğuya Adalar’a gelecek olursak orta Marmara’da olan depremler streslerini doğuya doğru Adalar tarafına aktardı. Adalar’ın kırılması söz konusu. Adalar 1963’te kırıldığı iddia ediliyor. Bu gözlemler doğruysa büyük deprem diye bir şey yok. Şu anda endişe edilecek bir durum yok.

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İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON 5 YILDA YAŞANAN DEPREMLER

23 Nisan 2025 – Marmara Denizi açıklarında

Büyüklük: 6.1

Derinlik: ~13 km

Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa

Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 359 kişi yaralandı; 400’ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Binlerce kişi geçici olarak barınma merkezlerine yerleştirildi, bazı yapılar hasar gördü. İstanbul’da okullar kapatıldı, halk panik yaşadı

23 Kasım 2022 – Düzce Bölgesinde (İstanbul’a ~172 km doğu)

Büyüklük: 5.9

Derinlik: –

Etkilenen yerler: İstanbul’dan uzakta, Düzce merkezli

Hasar/İzlenim: 2 dolaylı ölü, 93 yaralı; binlerce bina hasar gördü. İstanbul’da hissedildi, ama büyük yıkım yaşanmadı

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11 Ocak 2020 – Silivri civarı (İstanbul’a ~61 km batı)

Büyüklük: 4.7 (Mw)

Derinlik: 7 km

Etkilenen yerler: Silivri civarı; İstanbul merkezde hafif hissedildi

Hasar/İzlenim: Ciddi bir hasır raporu olmadı ama panik yaşandı

Gözden Kaçmasın Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? 5 SORU 5 YANIT Haberi görüntüle

26 Eylül 2019 – Silivri/ Marmara Ereğlisi açıkları (İstanbul’a ~68 km batı)

Büyüklük: 5.7 (bazı kaynaklar 5.8)

Derinlik: 7 km

Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya

Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi sonucu öldü, 43 kişi yaralandı; 473 bina hasar gördü, Avcılar’da bir caminin minaresi çöktü