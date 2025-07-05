Son dakika... Marmara'da 3.8 büyüklüğünde deprem! Merkez üssü: Silivri

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.24'te meydana gelen deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Deprem İstanbul'da da hissedildi.



İLK AÇIKLAMA PAMPAL'DAN: ARTÇI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ



Prof. Dr. Süleyman Pampal CNN Türk'e yaptığı ilk açıklamada, "Şu an bu depremle ilgili bir bilgiye ulaşamadım. Kuzey Anadolu Fayının ortalarında olma ihtimali yüksek. 23 Nisan depreminin artçılarından biridir. Normal bir durum. Artçılar devam eder. Daha küçük, seyrek artçılar beklenebilir. Zaten Doğu’da kırılmamış faylar var. Bunun bir artçı olduğunu söyleyebiliriz. Abartılacak bir durum değil. Korkulacak bir şey yok derken; bu artçı önemli değil ama 7 büyüklüğe ulaşacak deprem potansiyeli var. Geride bir 45 km bulacağı bilinen kırılmamış bir fay var. O kurulursa 7’ye ulaşabilecek bir deprem var. Silivri açıklarından başlayıp Boğaz çıkışına kadar devam eden orta Marmara fayı var." ifadelerini kullandı.



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Pampal sözlerine şöyle devam etti;

"250 yıl geçti büyük depremden. Bu fayın tekrarlanması bakımından 250 yıl deniliyor. Eli kulağında bir deprem var. Yıkıcı bir deprem zaten İstanbul için bekliyoruz. Son günlerde Gemlik, İznik, Pamukova fayları oldukça büyük. Bu da 7’nin üzerinde deprem üretmesi beklenen fay. Gemlik, Orhangazi, İznik, Yalova, İstanbul’un Anadolu yakası etkilenecek yerler. 1999 depremini biliyorsunuz Beşiktaş’ta bir şey olmazken Avcılar yıkıldı. Zemin önemli. İstanbul’un Avrupa Yakası iyi değil. Sahil kısmını söylüyorum. Çekmece heyelan bölgesidir. Güney’de meydana gelecek depremde İstanbul’un her yerinde kaçınılmaz yıkımlar olacak.

İstanbul, Marmara bölgesi için deprem yakın. Hazırlıklı ve bilinçli olmak gerekiyor. Bu deprem artçı aktivitelerden biri. Marmara Bölgesi’nin ele alınıp hazırlıklar yapılması gerekiyor. Atılan adımlar tabi ki var ama hızlanmak gerekiyor. Deprem ısınma hareketlerini yapıyor. Deprem bizim keyfimizi beklemez. 25 yıldan fazla zaman geçti. Deprem bizi beklemeyecek. Bundan sonrası için ciddiyetle konuyu ele alıp hazırlanmak gerekiyor.



Çanakkale, Balıkesir bölgelerinde 3 tane büyük deprem oldu. 1855’te Bursa’yı yıkan 2 deprem var. Gemlik depremleri kaygılandırdı bizi. 7’den büyük bir deprem ihtimali olduğunu biliyoruz. Bursa’dan geçen bir fay var. Daha çok bizi kaygılandırıyor. Kuzey Anadolu Fayının Batı kesiminde birbirini izleyen depremlerle enerji boşaldı. "

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İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON 5 YILDA YAŞANAN DEPREMLER

23 Nisan 2025 – Marmara Denizi açıklarında

Büyüklük: 6.1

Derinlik: ~13 km

Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa

Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, yaklaşık 359 kişi yaralandı; 400’ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi. Binlerce kişi geçici olarak barınma merkezlerine yerleştirildi, bazı yapılar hasar gördü. İstanbul’da okullar kapatıldı, halk panik yaşadı

23 Kasım 2022 – Düzce Bölgesinde (İstanbul’a ~172 km doğu)

Büyüklük: 5.9

Derinlik: –

Etkilenen yerler: İstanbul’dan uzakta, Düzce merkezli

Hasar/İzlenim: 2 dolaylı ölü, 93 yaralı; binlerce bina hasar gördü. İstanbul’da hissedildi, ama büyük yıkım yaşanmadı



11 Ocak 2020 – Silivri civarı (İstanbul’a ~61 km batı)

Büyüklük: 4.7 (Mw)

Derinlik: 7 km

Etkilenen yerler: Silivri civarı; İstanbul merkezde hafif hissedildi

Hasar/İzlenim: Ciddi bir hasır raporu olmadı ama panik yaşandı

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26 Eylül 2019 – Silivri/ Marmara Ereğlisi açıkları (İstanbul’a ~68 km batı)

Büyüklük: 5.7 (bazı kaynaklar 5.8)

Derinlik: 7 km

Etkilenen yerler: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya

Hasar/İzlenim: 1 kişi kalp krizi sonucu öldü, 43 kişi yaralandı; 473 bina hasar gördü, Avcılar’da bir caminin minaresi çöktü