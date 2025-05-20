Son dakika... Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, söz konusu sarsıntı yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi.

VALİ DAVUT GÜL: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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DEPREM UZMANI TAYMAZ: BÜYÜTÜLECEK BİR DEPREM DEĞİL

Deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Tuncay Taymaz, "Büyütülecek bir deprem değil. Beklenen büyük depremle ilgili değil." dedi. Taymaz, "23 Nisan depreminde konuştuğumuz gibi o depremin devamında olan artçı deprem. Ufak ufak, usul usul Büyükçekmece'ye doğru giden bir deprem. Büyütülecek bir deprem değil. Beklenen büyük depremle ilgili değil. Ben artçı olarak varsayıyorum. Küçük bir deprem ve yapılaşmaya uzak bir deprem. Tabi ki dikkatli olmakta fayda var. Küçük bir deprem ama hissedilmesi gayet doğal. 23 Nisan’daki deprem 6.2 büyüklüğündeydi. Depremin artçıları 6-5.5’a kadar devam edecek. Bir süre oldu ve büyük bir deprem üretmedi. Kırılma tamamlandıktan sonra sismik bir boşluk var oraya atladığı zaman tehlike var demektir. Küçük bir depremler birkaç ay sürecek. 26 Eylül 2019’da 5.9’luk bir deprem oldu. Sonraki geçen sürede gerilim birikti ve 23 Nisan’da 4,5 senede 6.2’yi oluşturdu. 15 kilometrelik yerin kırılması için 4-5 yıl daha beklemek gerekiyor. Oradan 6’yı geçtikten sonra tehlikeli dönem başlamış olacak. Her geçen zaman bizim için çok kıymetli." diye konuştu.